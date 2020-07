Sonnenholzner trabajará en un camino electoral en los próximo días

¿Se postulará para la presidencia de Ecuador? El nombre de Otto Sonnenholzner ya se ha barajado entre los perfiles para las elecciones presidenciales de 2021.

En febrero. El vicepresidente había mencionado que su familia no apoyaba la idea y no confirmó si aceptaría la candidatura. Pero este jueves, Sonnenholzner dijo que trabajará para un camino electoral. Aclaró que no necesariamente sería él.

"Ese trabajo que he hecho desde la vicepresidencia, lo haría también en función de un camino electoral, donde no necesariamente sea yo quien participe. Insisto no se trata de las personas, se trata de los objetivos", dijo el Vicepresidente al responder la pregunta si sería candidato.

Lo que sí confirmó es que va a a empezar a trabajar en los próximos días en buscar ese camino. "Para que el Ecuador pueda tener una opción lejos del autoritarismo, lejos de la corrupción y lejos de prepotencia", finalizó.

