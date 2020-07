Presidente de la Federación Médica Ecuatoriana:" la verdad es que estamos colapsados“

El Presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco, criticó fuertemente al Gobierno por las "apresuradas" medidas de desconfinamiento donde directamente aseguró que los hospitales están "colapsados". Así lo mencionó en una entrevista en el programa Contacto Directo.

Carrasco también habló sobre la situación que se vive en Quito y en el resto del país debido a la pandemia del COVID-19. El galeno arrancó diciendo cuando se refirió a la situación de la capital: “Tenemos que informar absolutamente la verdad, sin ánimo de crear pánico y conflicto, la verdad es que estamos colapsados".

“La verdad es que no tenemos todo lo que deberíamos tener para atender a toda la cantidad de pacientes que vienen infectados, pero la realidad grave en esto es que no deberíamos tratar de vencer a la enfermedad en los hospitales, porque a los hospitales llegan los pacientes que lamentablemente no hemos podido controlar y la propuesta de la Federación Médica desde que inició esta pandemia fue ‘debemos controlar en el nivel primario, con prevención… Ahí se le gana a este virus"", adjuntó el médico.

Sobre la situación de los hospitales:

Cuando se refirió a los hospitales, Carrasco mencionó que las personas se están muriendo en las ambulancias, en las carpas de espera. "No es cuestión de ir a hospitales porque están colapsados, la gente se ha muerto en las ambulancias, la gente se ha muerto en las carpas de espera, la gente espera desesperadamente afuera de los hospitales para lograr una cama, esta es la verdad, esto hay que decirlo y no con afanes políticos, ni de grupos, ni de hacer quedar mal a nadie", enfatizó.

Sobre el personal médico:

El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana dijo en cuanto al personal médico en distintos puntos del país, en los centros de salud que la situación es "grave". “La situación a nivel nacional yo diría que es problemática, grave y yo que deberíamos tener claridad de que esto es así a nivel nacional".

“Todas las denuncias, toda la información, todos los reportes de los colegios médicos provinciales es exactamente la misma, tenemos un colapso a nivel de los hospitales, de los centros médicos, etc", agregó.

El galeno dijo que en Quito se ha tenido que esperar hasta más de un día por un turno para una cama y que como dijo el Ministro de Salud, 50 pacientes esperan por unidades UCI.

Sobre un rebrote de contagios y reapertura de playas:

Santiago Carrasco mencionó que no fue una buena idea pasar a Quito a semáforo amarillo. "Les dijimos en base a evidencia médica, científica, académica, que no era una buena idea, que deberíamos estar viendo las cifras y que estas deberían transparentarse porque habían incoherencias, que habían cosas que no estábamos de acuerdo. Seguimos pensando que no es buena idea abrir las playas".

"Quiénes van a ir a las playas, la gente de la Sierra, de Quito, por ejemplo, y ¿sabemos quiénes están contaminados?, no porque no hemos hecho las suficientes pruebas. Que en la playa va a haber unos semáforos y unos parlantes para decirle a las gente que no se junte, cuando en la playa lo que quiere la gente es juntarse”, aseveró.

