Hijo de Carlos Luis Morales dice que no pudieron reanimarlo por no dañar el grillete

Gabriel Morales, el hijo del exprefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, indicó que el grillete que tenía colocado su padre impidió que se le realice la reanimación con electroshock, tras sufrir un "infarto fulminante".

"Mi padre tenía problemas de salud desde enero, antes de que empiecen las calumnias. Ayer festejamos el día del padre y nos dijo que nos amaba mucho y que no podía creer lo que le estaban haciendo", señaló.

Además, indicó que al trasladarlo a la clínica, no pudieron reanimar a Carlos Luis Morales por su grillete. "No podían meter electroshock porque dañaba el grillete. Esperamos a los delegados judiciales para que lo retiren pero no fue posible", dijo.

"Nunca llegaron a sacarle el grillete"

Su hijo señaló la indignación por que no se le podía retirar el grillete a pesar de necesitar reanimación.

"Que ellos mismo se culpen, Justicia, nunca llegó el grillete", dijo.

Al referirse a su exesposa e hijos, involucrados en supuestos actos de corrupción, señaló: "Si los veo, los mato", en declaraciones desde una clínica privada en Samborondón.

"Que investiguen lo que nos hicieron, arriba hay un Dios", dijo Gabriel Morales.

El prefecto de 55 años era investigado desde el pasado 27 de mayo por el supuesto delito de tráfico de influencias en contratos con sobreprecio en la emergencia sanitaria. También enfrentaba un proceso de destitución del cargo, impulsado por el Partido Sociacristiano (PSC), la tienda política que lo llevó a la Prefectura. Morales usaba un grillete electrónico que le fue colocado después de haber sido detenido de forma preventiva.

