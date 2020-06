¡Vas a llorar! Un perro va cuatro días esperando a su dueño en el puente donde se suicidó

Un perro va cuatro días en el puente donde vio cómo su dueño se suicidó al saltar al agua del río Yangtsé en la ciudad de Wuhan, China. Según los reportes de medios locales, el can y el hombre estaban el pasado 1 de junio.

"Pedimos a los oficiales revisar que es lo que pasó exactamente. Estaba todo realmente oscuro, no pudimos ver mucho en las cámaras de seguridad. Vimos que una persona saltó desde el puente", manifestó Du Fan, irector de la Asociación de la Protección de Animales Pequeños de Wuhan.

Las imágenes muestran al perro mirando con nostalgia el río Yangtze a través de las barandas del puente.

The is just heartbreaking. The loyal dog had been sat there for days, staring longingly at the river below. https://t.co/V4qbgqaBtt

— Metro (@MetroUK) June 9, 2020