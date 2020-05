Leonardo Campana dona 50 000 mascarillas

El delantero del Wolverhampton, Leonaro Campana confirmó la donación de 50 mil mascarillas para las zonas más vulnerables de Ecuador, país natal del futbolista.

Campana cumple con el aislamiento voluntario en el país donde trabaja, debido a que también dio positivo para Covid-19.

Su padré, el empresario Pablo Campana, confirmó que el futbolista donó las mascarillas y continuará entregando alimentos a personas de escasos recursos en zonas deprimidas del país.

A inicios de abril pasado, Leonardo habló en redes sociales sobre cómo se recuperó del coronavirus, el cual le fue diagnosticado hace tres semanas.

"Me lo diagnosticaron hace dos o tres semanas. Gracias a Dios me encuentro bien hoy. Creo que toda mi familia lo cogió, ya que estábamos juntos en mi casa de Wolverhampton. El primero en ponerse enfermo fue mi hermano, luego mi madre y finalmente yo", dijo el ecuatoriano.

Campana llegó al Wolverhampton en invierno procedente del Barcelona de Guayaquil y su debut con los Lobos ha sido frenado por el parón en el fútbol inglés.

"Al principio, cuando se me diagnosticó el virus, me encerré y era difícil, pero no imposible. Ahora el club nos ha puesto una lista de lo que tenemos que hacer para entrenar yendo de uno en uno al campo de entrenamiento".