Vicepresidente: "No soy candidato a nada, no pertenezco a ningún partido político"

El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, se dirigió al país la noche de este 30 de abril de 2020. En una cadena nacional recordó las acciones que ha emprendido el Gobierno para combatir el COVID-19. Además informó que su actividad no tiene fines electorales.

El Vicepresidente explicó que además de la problemática de enfrentar el coronavirus, "ahora nos enfrentamos a un enemigo más despiadado: El hambre". Justamente por esa razón, durante la mañana de este jueves, el presidente Lenín Moreno anunció las medidas de ayuda a los ciudadanos.

“Yo vine aquí a trabajar, a ayudar, a lograr que mis actos hablen más alto que mis palabras y no he parado de hacerlo desde el primer día. Mi obligación es informar de mi trabajo y su derecho como ecuatorianos es poder acceder a esta información” @ottosonnenh . #JuntosEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/iU1VbPkXMU

Por otra parte, el Vicepresidente desmintió que se encuentre realizando actividades con fines electorales.

"Este no es un momento de lograr algo con proyección electoral. No soy candidato a nada, no pertenezco a ningún partido político".