Venta on line: categorías esperan autorización del COE

Categorías como línea blanca, accesorios del hogar o artículos de cocina, entre otras, aún no están autorizadas por el COE para el servicio de delivery en Ecuador.

No obstante, las cadenas de retail aseguran estar preparadas para enviar los productos. Solo esperan la autorización del Gobierno para despachar.

La venta es 100% on line

Desde que inició la etapa de aislamiento social las compras en Ecuador han sido 100% on line, sin embargo, algunas categorías no pueden ser aún entregadas a domicilio, pues el COE Nacional priorizó el envío de medicamentos, alimentos, productos de primera necesidad y otros insumos relacionados a servicios.

No obstante y tras conocerse la decisión del Gobierno de que a partir del 4 de mayo Ecuador pasará a la etapa de distanciamiento social, son altas las expectativas del sector privado, que espera pronto la autorización del COE para despachar todas las categorías y se reactive la economía del país.

Cabe destacar que en la última rueda de prensa el COE anunció que a partir del 4 de mayo el 60%, aproximadamente, de los comercios mayoristas podrán operar.

Consultamos a algunas cadenas de retail sobre este tema

El gerente de ecommerce de Créditos Económicos, Nicolás Fernández, confirma que la empresa ya despacha la venta de la categoría suministros de oficina, que ha sido aprobada por el COE.

“Estamos con mucha expectativa de lo que el COE pueda decirnos en los próximos días, para hacer el delivery de categorías convencionales de la marca como la línea blanca. Actualmente despachamos más de 70 órdenes al día”, comparte Fernández.

Crece la venta on line

José Luis Furoiani, gerente de comercio electrónico de Computrón, confirmó que aumentó la demanda de productos vía on line en la cuarentena.

“Nosotros hemos registrado unas 14 órdenes de más diarias por esta época de aislamiento en comparación a épocas normales. Esto se debe, además, a que ha cambiado el estilo de vida de las personas. Por ejemplo, por el teletrabajo y la educación virtual se empiezan a buscar los productos tecnológicos para adecuarlos en casa”, comparte Furoiani.

Las empresas acatan las medidas establecidas por el COE pero esperan con ansias que se amplíe a otras categorías la autorización de enviar los productos. No obstante, han creado canales de comunicación para estar cerca de sus clientes.

Pycca, por ejemplo, ha reforzado la comunicación personalizada con sus clientes, contestando y atendiendo todas sus consultas en línea de forma ágil.

Kristy Torii, gerente de Marketing de Almacenes Pycca, confirma que solo esperan ‘luz verde’ del COE para entregar los pedidos.

Y Teresa Aguirre, Jefe E-Commerce de Artefacta, una empresa del Grupo Unicomer, comparte que en estos momentos: “la prioridad es el bienestar de nuestros clientes y colaboradores, por lo que seguimos estrictamente a cada una de las recomendaciones del COE. Nos mantenemos con teletrabajo y cuando retomemos operaciones cumpliremos todos los Protocolos de Seguridad recomendados”.