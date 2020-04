Dime qué signo eres y te diré qué serie de Netflix ver

Sin duda, Netflix es la salvación de todos durante esta cuarentena y ya hasta llegamos a un punto en que no sabemos qué ver. Por ello te ayudamos a elegir una serie según tu signo.

Aries-'ToyBoy'.

Es un "thriller" rodado íntegramente en la costa malagueña, que tiene como protagonista a un estríper de Marbella, Hugo. Tras una noche de fiesta y excesos amanece en su velero junto al cadáver del marido de su amante, Macarena (Cristina Castaño).

Tauro-'Altamar'.

La trama, creada por Ramón Campos y Gema R. Neira de Bambú Producciones, arranca con un crimen por resolver a bordo de un crucero de lujo que zarpa rumbo a Brasil desde la España de los años 40.

Géminis-'I Am Not Okay With This'.

Es considerada como la heredera de Stranger Things ya que la última temporada sería el final de la historia. La serie relata la historia de una adolescente con poderes psíquicos.

Cáncer-'Desenfrenadas'.

Se trata de un grupo de amigas emprende un viaje en auto, pero una cuarta pasajera imprevista desata un súbito cambio de planes.

Leo-'Freud'.

El joven Sigmund Freud se une a una psíquica y a un inspector para resolver una serie de sangrientos misterios. Todo por ganarse un lugar en la Viena del siglo XIX.

Virgo-'Feel Good'.

Una comediante de stand up, Mae Martin, transita una apasionada y complicada relación incipiente con su novia George mientras intenta lidiar con los desafíos de la sobriedad.

Libra-'Easy'.

Se trata sobre la antología ecléctica que explora a diversos personajes de Chicago mientras se abren camino por un moderno laberinto de amor, sexo, tecnología y cultura.

Escorpio-'Amigos de la Universidad'.

Un grupo de amigos de la universidad se reencuentra y descubren que las relaciones amorosas no han mejorado nada con la edad, tras os décadas de graduarse.

Sagitario-'Gilmore Girls'.

Madre e hija viven en un continuo debate agudo y apasionado.

Capricornio-'Friends'

De las más populares de la historia, trata sobre la vida de seis amigos veinteañeros que viven en Manhattan durante los noventa.

Acuario-'Atypical'.

Trata sobre un adolescente con un trastorno autista que se dispone a encontrar su independencia y termina guiando a su familia por un viaje de autodescubrimiento.

Piscis-'La Casa de Papel'.

Son ocho ladrones con nombres de ciudades que toman rehenes en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España. El líder de la banda, El Profesor, manipula a la policía para cumplir con su plan.

Más noticias sobre Netflix

Trucos de los maquilladores de celebridades que te cambiarán la vida Nos enseñan nuevas técnicas que revolucionarán tu rutina cosmética

Video relacionado: el tráiler de La Casa de Papel si no la has visto