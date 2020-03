¿Cuál es el protocolo con los fallecidos por coronavirus?

Este viernes se confirmó la primera muerte por coronavirus en Ecuador, se trata de la paciente cero. La mujer de 71 años que llegó de España. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, dio a conocer que en estos casos "no puede realizarse el velatorio con el féretro abierto".

El médico intensivista del Ministerio de Salud, José Vergara, mencionó que "Falleció por el impacto directo de la enfermedad que le ha producido insuficiencia respiratoria grave. Después de casi dos semana de luchar contra la enfermedad".

Andramuño detalló que el reglamento de manejo de cadáveres es de la siguiente manera "el cadáver debe ser embalado en una funda y no puede realizarse el velatorio con el féretro abierto. No se permite el embalsamiento. Es importante mencionar que una vez que fallece ya no hay transmisión de virus".