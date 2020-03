¿Qué medidas deben tomarse en una pandemia?

View this post on Instagram

¿QUÉ ES UNA PANDEMIA? Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Por lo común, los virus que han causado pandemias con anterioridad han provenido de virus gripales que infectan a los animales. _________________________ El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado este miércoles 11 de marzo que el brote de #coronavirus es calificado ahora como una #pandemia. La decisión se toma debido a los elevados casos de contagio del COVID-19. _____________________ "Nunca antes hemos visto una pandemia provocada por un #coronavirus. Y nunca antes hemos visto una pandemia que se puede controlar", señaló Tedros. ________________________ Para más, visita www.metroecuador.com.ec