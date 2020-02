Estados Unidos aceptó los cuatro acuerdos que Ecuador propuso

La reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y, Lenín Moreno, el primer presidente de Ecuador que visitaba la Casa Blanca en 17 años, supuso un paso importante en la revitalización de unas relaciones bilaterales que se deterioraron notablemente bajo el mandato de Rafael Correa (2007-2017).

"Gran reputación", dijo Trump, señalando a Moreno con su dedo índice, al recibir al mandatario ecuatoriano y a su esposa, Rocío González, en el jardín sur de la Casa Blanca.

El secretario general del Gabinete Presidencial, Juan Sebastián Roldán, anunció el miércoles 12 de febrero del 2020, que los cuatro puntos planteados por el Gobierno fueron aceptados en la reunión. "La reunión ha sido un éxito".

"El logro inmediato más importante hasta el momento es que Ecuador será parte de la iniciativa América Crece, que dispone inversión social para Latinoamérica. Las grandes inversiones de los Estados Unidos se canalizarán a través de América Crece en temas de infraestructura y energía. Esto generará empleo en nuestro país”, agregó Roldán.

Los cuatro puntos que se trataron en el encuentro fueron: seguridad, educación, lucha anticorrupción, empleo.

El Ministro de Finanzas solicitó la inclusión de las flores, el atún en funda, las alcachofas y el brócoli, sean parte del Sistema General de Preferencias Arancelarias (SGP).

En cuanto a seguridad, se mencionó que habrá una capacitación para la policía para la lucha antidroga. Además se creará el centro de de inteligencia militar con tecnología y también habrá una mejora en ciberseguridad.

En el tema de educación, Roldán mencionó que se consiguió que 200 profesores norteamericanos formen 9 000 maestros de inglés en Ecuador.

En Anticorrpución se acordó la creación de la Unidad Especial Anticorrupción y de Lavado de Activos, donde Estados Unidos se unirá con información especializada. La Fiscalía podrá su contingente y el Gobierno de Ecuador también brindará apoyo.

President @realDonaldTrump welcomes the President of Ecuador to the Oval Office! pic.twitter.com/KvZcf4VLE9

— The White House (@WhiteHouse) February 12, 2020