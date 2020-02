Premios Óscar 2020: estos son los favoritos a mejor película, actor y actriz

Los favoritos a mejor película, actor y actriz serían "1917", Joaquin Phoenix y Scarlett Johansson respectivamente. Esta fue la elección de los lectores de este diario, a través de una encuesta realizada en Facebook previo a la gala de los premios Óscar 2020.

'Mejor Actor'

En la primera pregunta se consultó: "¿Quién ganará el Óscar a 'Mejor Actor'?". Se colocaron dos opciones : Joaquin Phoenix ("Joker") y Antonio Banderas ("Dolor y gloria"); aún cuando los nominados son cinco, ya que ellos son los favoritos y los más sonados a una estatuilla.

De los 984, que al momento de esta publicación se contabilizaron, 820 fueron para Joaquin Phoenix (83%) y 165 logró Antonio Banderas (17%). En esta hubo euforia y favoritismo notorio ya que los usuarios no solo dieron clic en su voto, también comentaron memes y otras opciones.

Habrá que esperar los resultados ya que Antonio Banderas, con su primera nominación por la cinta de Pedro Almodóvar "Dolor y gloria", tendrá muy difícil derrotar a Joaquin Phoenix ("Joker").

'Mejor Actriz'

Luego se preguntó: "¿Quién ganará el Óscar a 'Mejor Actriz'?" entre Scarlett Johansson ("Marriage Story") y Renée Zellweger ("Judy"). La primera (88%) alcanzó 269 votos de los 306 en total. Mientras que la segunda (12%) logró

38.

El galardón a la mejor actriz tendrá como contendientes a Cynthia Erivo ("Harriet"), Scarlett Johansson ("Marriage Story"), Saoirse Ronan ("Little Women"), Charlize Theron ("Bombshell") y Renée Zellweger ("Judy").

'Mejor Película'

La tercera encuesta fue "¿Cuál ganará el Óscar a 'Mejor Película'?". "1917" y "Parasite" fueron las opciones al ser las más comentadas en redes, YouTube y ciudadanía en general. Aquí la situación estuvo un poco más cerrada: de los 176 votos, 94 fueron para el filme de Sam Mendes (54%) y 81 para la producción dirigida por Bong Joon-ho (46%).

El drama bélico "1917" y el fenómeno surcoreano "Parasite" son las aspirantes destacadas al premio a la mejor película, una categoría donde también están nominadas "Once Upon a Time… in Hollywood", "The Irishman", "Ford v Ferrari", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women" y "Marriage Story".

