Videos captan el momento del terremoto en las costas de Cuba y Jamaica

Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 se registró este martes en las costas de Jamaica y Cuba. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico del Servicio Meteorológico de EE.UU. informó que las olas de tsunami podrían alcanzan 0,30 a 1 metro sobre el nivel de la marea normal para las costas de Jamaica, Belice, Cuba, Honduras, México y las Islas Cayan.

Usuarios comparten videos y fotos del momento del terremoto desde varias ciudades

Mediante redes sociales, la cibernautas publicaron imágenes de cómo se mueve el agua de las piscinas por el fuerte movimiento telúrico. El agua forma pequeñas olas. Según reportes también se sintió en algunas partes de México y en Miami, personal que laboraba en los rascacielos fue evacuado como medida de seguridad.

#URGENTE Terremoto de 7,7 en Jamaica se ha sentido en Miami. El distrito financiero, Brickell, está siendo evacuado. Emiten advertencia de tsunami. pic.twitter.com/dSxMqzHtqk — Carlos Escobar (@colombiailove) January 28, 2020

Terremoto de 7.1 entre cuba y jamaica se sintio el Miami y hubo evacuacion de edificios y algunos mall. Hay alerta de tsunami 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/h56E98H14j — Alejandra Gomez (@alejags_) January 28, 2020

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni daños considerables. El sismo se sintió en Santiago, la ciudad más grande en el extremo este de Cuba.

Belkis Guerrero, quien trabaja en un centro cultural católico en el centro de esta localidad dijo “Estábamos sentados y sentimos moverse las sillas. Sentimos los ruidos de que se movió todo”, dijo la mujer a The Associated Press. “Se sintió muy fuerte, pero parece que no ha pasado nada”.

Daños en la Isla Caimán





