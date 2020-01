Terremoto de 7.7 en las costas de Cuba y Jamaica

Un terremoto de magnitud 7.7 se ha registrado a las 14:23 de este 28 de enero. Sucedió a 125 kilómetros al noroeste de Jamaica. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico del Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. ha emitido un mensaje de posibles olas que alcanzan 0,3 a 1 metro sobre el nivel de la marea para las costas de Jamaica, Belice, Cuba, Honduras, México y las Islas Cayan, Las autoridades determinarán el nivel de alerta para cada país.

El epicentro del fuerte movimiento telúrico se originó a una profundidad de 10 kilómetros.

Según usuarios en redes sociales también se sintió en costas de Quintana Roo (México), Bahamas, Islas Caimán, Haití y Honduras.

Hasta el momento no se han reportado daños.

Un video de la isla muestra el momento del sismo.

#Update: First video footage being reported of the #earthquake on the island of #jamaica. pic.twitter.com/MaoWiMTMLy

