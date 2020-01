Quito: ¿Cuánto costo retirar la roca de la avenida Simón Bolívar?

El pasado 8 de enero de 2020 se realizaron trabajos para remover una roca que se encontraba en el mirado de la Simón Bolívar. Casi a las 20:00 se desprendió del talud.

La roca de 2 por 3 metros se encontraba ubicada al frente del mirador de Tumbaco. Se realizó la inspección, luego del accidente que cobró la vida de una funcionaria del Municipio.

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) aclaró que "los trabajos que realiza diariamente para mitigar los riesgos de taludes y puentes son parte de un presupuesto corriente asignado a la institución y no tienen ningún valor adicional".

Esto tras una nota publicada por un medio nacional, en la que se afirma erróneamente que: “los trabajos que se desarrollaron en el talud en la Av. Simón Bolívar costaron 150 mil dólares”.

El trabajo interinstitucional que busca garantizar la seguridad de la población no tiene ningún costo adicional dentro de las instituciones.

Según Juan Zapata, ingeniero civil en tránsito, "la medida que utilizaron para la ejecución quizá no fue la medida técnica, debieron haber utilizado sistemas de perforaciones, de mechas y eso se iba en un rato".

Aseguró que Quito, no tiene capacidad vial. "Si se cierra la Simón Bolívar, me están cerrando las vías de evacuación de la ciudad. Los trabajos no debieron hacerse en un día laborable eso se debe hacer en la noche o fin de semana".