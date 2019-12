¡Atención! Agentes de tránsito revisan extintor cargado, sin caducar y botiquín, ¿cuál es la multa?

Los Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizan operativos para revisar que se cumpla con las normas del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que los autos estén en buen estado.

Los uniformados toman en cuenta las llantas y que el vehículo tenga placas. Además, que el vehículo tenga un extintor cargado que no esté caducado y que el botiquín de primeros auxilios sea completo (es decir con alcohol antiséptico, agua oxigenada (no vencidos), gasa, algodón, vendas (Una Triangular y una Longitudinal no Flexible), esparadrapo poroso, analgésicos, tijeras, guantes de latex)

¿Cuál es la multa por no cumplir?

Son contravenciones de sexta clase y quienes incumplan serán sancionados con una multa equivalente al diez por ciento de un salario básico unificado del trabajador, es decir USD 39,40 y reducción de tres puntos en su licencia.

Durante los operativos, los agentes solicitan al conductor licencia y matricula. Si no tiene los documentos también será sancionado con el 10% del SBU y tres puntos menos.