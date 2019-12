Visa Schengen: ¿Cuánto costarían los pasaportes biométricos en Ecuador?

La expectativa por lograr que Ecuador obtenga la exención de la visa Schengen deberá esperar unos meses más, pero “va a prosperar”, según el Canciller de Ecuador, José Valencia.

Varios factores han retrasado esta solicitud. Sin embargo, nos adelantó que los primeros pasaportes biométricos se emitirán en marzo del próximo año.

¿Cuándo se dará la noticia sobre la exención de la visa Schengen?

Como país no ha faltado. Hemos cumplido con los requisitos que son necesarios completar a fin de poder acceder a esta exención. Uno de ellos es que el país emita un pasaporte biométrico, mucho más seguro y que impide malos usos de este documento de viaje. Eso está en curso y en marzo del próximo año empezaremos a entregar el pasaporte biométrico que está a cargo del Registro Civil.

Ahora, la decisión compete a la Unión Europea. Es complejo ya que la integran 27 países y demás órganos que deben dar esta resolución en su momento.

Recién la UE está constituyendo sus instancias, lo que nos lleva a pensar que las expectativas que teníamos para los primeros meses deberá esperar un poco más.

Estamos alentados porque Ecuador es miembro del acuerdo multipartes junto con Perú y Colombia, que ya tienen la exención de la visa, por eso me parece que nuestro pedido, que además cuenta con el apoyo de varios países europeos, va a prosperar, pero no podría decirle cuando.

¿Qué retrasó la emisión del pasaporte?

Se iba a emitir para enero del 2020 pero el Registro Civil tuvo un traspié en la negociación con la firma que inicialmente había sido adjudicada para emitir estos documentos y tuvo que contratar con otra firma. Hay unas serie de normas legales y hubo que esperar, lo cual retrasó la entrega para el mes de marzo.

De hecho, la decisión de la UE está más retrasada por la formación de sus organismos. Hay esa “feliz” coincidencia y vamos a aprovechar este tiempo para que el cronograma de entrega de pasaportes y distribución esté a tiempo.

¿Cuál podría ser el costo de este nuevo documento?

El Registro Civil fijará el valor de ese documento. Hay que tomar en cuenta que este es un pasaporte más complejo. No creo que el incremento vaya a ser mayor de un 5 o 10%, pero esto lo determinará un estudio técnico. El pasaporte biométrico tiene incorporado un chip para más seguridad, lo que incrementa el costo de este documento de viaje.

Pasaporte biométrico en Ecuador: ¿Qué es y por qué adoptarlo? La implementación del pasaporte biométrico en Ecuador es uno de los requisitos claves para que la Unión Europea considere otorgar la exención del visado Schengen.

¿Qué garantías hay para conseguir la exención?

Hay una buena imagen del país en la UE. He estado en Bruselas en varias ocasiones por distintos asuntos bilaterales y tratando el asunto de la visa Schengen. En todas las reuniones que me he encontrado, la imagen es de un país que ha consolidado la democracia, sus instituciones, que ha avanzado en temas de promoción y protección de los derechos humanos y de la libertad de expresión. Creo que es muy positivo y contribuye. No hay una sola voz en Europa que se haya mostrado en contra ni que tenga reservas, lo que nos da a pensar es que hay aceptación hacia esta aspiración nacional.

¿Por qué Ecuador no pudo lograr la exención en los mismos tiempos que Colombia y Perú?

Nos sumamos al acuerdo multipartes (en el que están ambos países) varios años después que Colombia y Perú. Estamos en ese punto rezagados. En este acuerdo, de tipo comercial y de cooperación, en un comienzo, el anterior gobierno ecuatoriano tuvo muchas objeciones y prefirió sacar al Ecuador de esas negociaciones. Posteriormente, cuando se vio que fue un error a mi juicio, se retomó la negociación y el acuerdo terminó suscribiéndose.

Por eso ahora vemos una mayor dinamización.

¿Qué otros hitos en materia diplomática considera importantes?

La visa es importante porque facilitará el intercambio entre Europa y Ecuador así como la movilidada, pero pienso que los logros del Gobierno Nacional van también en otra dirección.

El Ecuador se ha reincorporado a la Organización de Estados Americanos (OEA)del cual se autoexcluyó con fuertes críticas, y no solamente a esa organización, sino también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos avanzado en el proceso de adhesión a la Alianza del Pacífico; hemos participado en la reingeniería de la integración sudamericana a través de Prosur, una vez que Unasur fracasó por las contradicciones internas; también fuimos parte de la cooperación en temas ambientales, comerciales y proyección del país al Asia, entre otros aspectos. Destaco también la reactivación de nuestras relaciones con EEUU, nuestro principal socio económico, donde habita el mayor número de ecuatorianos migrantes.

¿Ha sido fácil abrir el camino?

Ha sido una labor de perseverancia y de trabajo constante. El Presidente Lenín Moreno ha tenido una gran visión de apoyar esta apertura, esta reconexión de Ecuador con el mundo, dejando de lado prejuicios ideológicos y ser mucho más pragmáticos en la búsqueda de los intereses del país.

