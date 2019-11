Estefanía Velarde propone crear albergues temporales en norte y sur de Quito

View this post on Instagram

Hoy nos recibió @changanecuador la marca del auto oficial de @reinadesanfranciscodequito que permitirá a la soberana movilizarse en el #QueenAuto 🚗👸🏻 y poder llegar a más lugares! Seguimos en nuestro camino hacia la corona de #ReinadeSanFranciscodeQuito junto a @fundacionreinadequito porque el trabajo y la tradición continúa! Gracias por las fotos 📸🙌🏻 @laclavecomunicaciones y @edunaranjoec . #ReinaSFQ #ReinaSFQ2019 #LaTradicionContinua #ElTrabajoContinua #60años #ReinadeQuitoesServicio #ReinadeQuitoesSolidaridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #post #postoftheday #love #peace #beauty #beautiful #queen #Quito #Ecuador #Moments #me