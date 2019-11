Rafael Correa dice "sentirse culpable" por la salida de RT de CNT

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se pronunció sobre el retiro de la señal del canal ruso RT de la parrilla de emisión de CNT. Dicho canal emitía su señal en español a través del canal 778.

El canal de TV ha expresado a través de su representante, la vicedirectora del servicio de distribución de RT, Maya Yerkova, que no se ha "recibido aún ninguna explicación" de la salida de esta señal de dicha operadora.

Es por ello que Rafael Correa dijo sentirse "culpable" por esta situación. "Lamento mucho y me siento un poco mal porque creo que es por mi culpa, que sacan a Rusia Today de la plataforma de canales de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, la empresa es de todos los ecuatorianos, no es del Gobierno, no es de Lenín Moreno", indicó.

Ecuador sigue sin dar explicaciones sobre por qué desconectó la señal de RT de su red estatal de cable, a pesar de haber recibido una petición formal de este canal para aclarar el asunto. Rafael Correa (@MashiRafael) ofrece su opinión sobre el caso pic.twitter.com/H7BVxumO4q — RT en Español (@ActualidadRT) November 18, 2019

Además, Correa señaló que esta "censura", como la califica, se da porque "RT me ha dado espacio para tener un programa".

CNT: Fue una decisión comercial

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) de Ecuador, empresa de capital público, dijo este lunes que la suspensión de RT de su paquete de canales a los clientes radica en "una decisión netamente comercial".

Fuentes de esa empresa pública aseguraron a Efe, con base en una comunicado difundido el viernes con su "postura oficial", que la decisión se tomó pensando en un mejor servicio a los clientes ecuatorianos.

"Buscando generar la mejor experiencia en el contenido que ofrece a sus suscriptores y enfocado en brindar programación afín a la familia ecuatoriana, (CNT) cambió la programación de la cadena RT en Español por tres nuevas señales adicionales, sin incrementar el costo a sus clientes", señala la nota.

Las nuevas señales que sustituyen al canal ruso son TyC Sports, Via X y Zona Latina.

