Juan Aguirre: "Tenemos que ordenar la AMT"

Con menos de un mes en el cargo, Juan Aguirre, Director General de la Agencia Metropolitana de Tránsito, indica que “hay mucho por hacer” en este organismo municipal. Está seguro que con su experiencia y el equipo de trabajo que ha formado logrará conformar una agencia que sea “el ejemplo de las empresas metropolitanas”.

Los quiteños se estaban acostumbrando a los continuos operativos en las vías, ¿continuarán durante su gestión?

Como ciudadano veía con buenos ojos el tema de los operativos y creo que tienen que seguir, no sé si aumentar, pero hablamos de 4 a 5 opertivos diarios que actualmente se ejecutan en toda la ciudad. Seguramente, el fin de semana tendrá que trabajarse un poco más porque hemos visto que los sábados y domingos se está volviendo intransitable la ciudad.

Es por eso que vamos a continuar y a mejorarlos.

“Me siento en la capacidad de hacer un trabajo que se vea reflejado en las calles y, sobretodo, que la ciudadanía lo note”. Juan Aguirre. Director General de la AMT

¿Cómo se implementarán estos cambios?

Queremos que los operativos sean de control, no sancionadores. Queremos cambiar la imagen del agente metropolitano, que no sea la persona sancionadora, sino el agente que va a controlar el tránsito y educar. Estamos analizando los programas para empezar campañas de educación vial. Nos ha causado sorpresa que para ese rubro se ha gastado solo el 0,7% del presupuesto de la AMT, lo cual es absolutamente inaudito. Creo que uno de los egresos que debe tener la agencia para mejorar la vialidad, es precisamente la educación vial, para que la ciudad sea más transitable.

Estamos enfocados en que se tienen que armar campañas junto a la Secretaría de Movilidad y Alcaldía para que se puedan dar estos programas a niños, jóvenes y adultos. Tenemos que enfocarnos en educar y en concientizar que realmente la movilidad está complicada pero depende de todos los actores.

El caos no lo genera el agente o el semáforo, hay varios factores y circunstancias, no solo hay un culpable. Por eso, desde el primer día que estamos aquí buscamos concientizar en que el agente va a ayudar, no va a multar o recibir coimas. Creo que hay que analizar el tema de la corrupción también.

¿Ese temor hacia el “agente sancionador” ha sido una de las causas que derivan en violencia?

Hemos visto que varios agentes han sido vejados. Hemos presentado las denuncias respectivas y estamos dando seguimiento porque ellos también deben tener un respaldo institucional. Tenemos que empezar a respetar desde el ciudadano al agente y viceversa. No solo es el hecho de trabajar para que el trafico fluya, debemos humanizar.

¿Cómo fue su ingreso a la AMT y cómo describiría su plan de trabajo?

Soy abogado en libre ejercicio desde hace 18 años y por circunstancias de la vida fui dirigente del equipo del que soy hincha. Una vez que se hizo el trabajo de institucionalizar al club y salvarlo, se me invitó a ser parte de la AMT y armé un buen equipo técnico.

Por suerte, en esta agencia hay mucho por hacer y creo que vamos a sacar lo mejor. Faltan muchas cosas en procesos, en estructura orgánica, estatutos, por lo que mas allá de que nuestro papel fundamental se ve en las calles, también tenemos que crear una muy buena imagen institucional, ser una agencia ejemplo de las empresas metropolitanas.

Tenemos que ordenar la Agencia Metropolitana de Tránsito, lo que no se ha hecho en los últimos 8 años.