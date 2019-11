Carlos Pérez desmiente enfermedad publicada por Carlos Vera

Carlos Vera es tendencia en Twitter por un tuit del 13 de noviembre de 2019 donde habla sobre la salud del exministro de Energía, Carlos Pérez.

Pérez respondió a este mensaje. Agradeció a Carlos Vera por sus palabras, pero aclaró que no padece esa enfermedad.

"Gracias por sus palabras Carlos Vera, sin embargo, no me atribuya enfermedades que no padezco".