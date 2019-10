María Paula Romo sobre fallecidos en protestas: "Existe un nombre que aún no se encuentra en ninguna institución"

María Paula Romo, ministra de Gobierno, junto al comandante general de la Policía Nelson Villegas, y el general inspector de operaciones Patricio Carrillo, presentaron los resultados preliminares sobre la paralización en el país, del 3 al 13 de octubre.

Una periodista y camarógrafos de Ecuavisa fueron hostigados esta tarde Así fueron los momentos que vivió una periodista de Ecuavisa y su equipo mientras trataban de cumplir con su trabajo.

Sobre el número de fallecidos que presentó la Defensoría del Pueblo aclaró “La Defensoría ha ofrecido una cifra de fallecidos y nosotros la hemos verificado los datos y lo que tenemos son 6 muertes por accidentes de tránsito o precipitación (caídas). Existe un nombre que aún no se encuentra en ninguna institución y que tal vez pudo haber sido repetido en alguna lista, me refiero a José Rodrigo Chaluisa. Una octava muerte de una persona de apellido Mosquera está en investigación fiscal. Este hecho se produjo por arma, en el barrio Cumandá, no en las zonas donde hubo enfrentamientos. Su hermano lo llevó al Hospital del Sur y es quien confirma el sitio del fallecimiento”, expresó la Ministra y recalcó que no existe ninguna denuncia de personas desaparecidas en el contexto de la protesta. Dentro de los datos presentados, mencionó que fueron 202 policías los retenidos en contra de su voluntad a escala nacional, inclusive durante varios días. "

La Secretaria de Estado manifestó se cometieron actos vandálicos en varias instituciones del Estado, como en la Controlaría General y en las Oficinas de Flagrancia de la Fiscalía en la ciudad de Quito.

“Hubo una protesta que confluyó con un intento de desestabilización al Gobierno y un marcado ataque a la democracia del país. Una noche se llegó a evidenciar 600 personas en un rastrillo militar; y además se atacó a varias gobernaciones de la sierra centro y la Amazonía”.

Sin embargo, afirmó que hoy se ha retomado la calma y las actividades normales. “Todas las vías del país se encuentran completamente habilitadas, así como la movilidad en los aeropuertos”, dijo.

EFE

Sobre la Policía Nacional

Respecto a la actuación de la Policía Nacional mencionó la cantidad de noticias falsas que circularon respecto de la actuación policial.

Cuando le preguntaron sobre el lanzamiento de gas lacrimógeno las universidades, la ministra mencionó:

“Debo aclarar que en todos los casos, los uniformados utilizaron la fuerza disuasiva e hicieron uso solo de material CS, nunca utilizaron la fuerza letal. Aún continúan en evaluación los procedimientos policiales usados durante las protestas”.

Los datos presentados por Romo fueron a escala nacional. Informó que durante las paralizaciones se aprehendieron un total de 1330 personas, de las cuales, 57 fueron extranjeras. Señaló que la mayoría de estos ciudadanos recuperó su libertad dentro de las primeras 24 horas.

Protestas en Quito el 3 de octubre / EFE

En cuanto a la cifra total de personas atendidas en el sistema de salud pública, se confirmó que fueron 1507, siendo Pichincha la provincia que tuvo la mayor cantidad de afectados, con 1076. La mayoría fueron atendidos de manera ambulatoria.

Dentro de este grupo también fueron 435 miembros policiales, quienes presentaron distintas afectaciones. Entre los casos de gravedad que mencionó la autoridad comentó el de un uniformado que perdió su ojo izquierdo, otro que sufrió graves fracturas en su rostro y otro que soportó la detonación de una bomba molotov en una de sus piernas.

"Solo existe un miembro policial que aún permanece retenido en la provincia de Morona Santiago, ya que su libertad aún no ha sido concretada", subrayó la titular de esta Cartera de Estado.

La ministra María Paula Romo confirmó que en el país fueron 132 los ejes viales principales y secundarios bloqueados durante las manifestaciones. “Esto impidió que llegue medicina, alimentos, gas licuado, combustibles a buena parte de las provincias del Ecuador. También se dieron daños a pozos petroleros, y a sistemas de agua potable y de telecomunicaciones. Recalcó que los manifestantes evitaron que 34 ambulancias con personas que necesitaban atención de emergencia lleguen a los centros de salud".

Lee más