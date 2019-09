Arresto domiciliario a hombres que fueron golpeados y quemados en Quito

La noche del 2 de septiembre de 2019, dos hombres fueron acusados de robo en el barrio Luz de Vida, en el sector Calderón, norte de Quito. Los moradores hicieron "justicia por mano propia" y los sujetos fueron golpeados y quemados.

Al momento, los sospechosos permanecen hospitalizados y este miércoles se dio a conocer que recibieron prisión preventiva por el delito de tráfico ilícito de drogas.

La noche del martes, los sujetos fueron sacados de su casa y luego les prendieron fuego, siendo acusados de asaltar en el sector.

En su defensa, Sergio Willian B., de 44 años, y Álvaro Ricardo C., de 26 dijeron que las armas y celulares que se encontraron en su casa no les pertenecían, alegando que la viviendo no era suya, pero es encontró 60 gramos de marihuana como parte de la evidencia, razón por la que se calificó el delito.

Uno de ellos fue quemado y tiene quemaduras de segundo y tercer grado. El otro sujeto fue atado a un poste donde lo golpearon y presenta hematomas en el cuerpo.

Además, quemaron la casa en la que vivían.

Lee más

Te puede interesar en video

Caso Posorja