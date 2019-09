Las duras declaraciones del padre de Meghan Markle sobre los Duques de Sussex

El padre de Meghan Markle, Thomas, volvió a estallar contra los Duques de Sussex. Esta vez, habló sobre la relación con su hija, el príncipe Harry y su nieto Archie. El hombre hasta tildó a los Duques de Sussex hasta de "hipócritas".

Thomas, en una entrevista al tabloide Daily Mail, dijo que esperaba conocer al bebé o al menos recibir una foto. Sin embargo, lamentó que esto no halla sucedido.

"Me gustaría que me enviaran una foto de Archie para poder enmarcarla y ponerla en mi pared junto a la de Meghan (…) ¿No es eso lo que cualquier abuelo querría? Me encantaría saber si tiene la famosa nariz de Markle", señaló Thomas.