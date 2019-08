Rafael Correa admite chats con Alexis Mera: "Sí y cuál es el problema, dónde está el delito"

El expresidente Rafael Correa admitió que son reales los chats con Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia durante su gobierno, que son investigados por Fiscalía.

Del celular de Mera fueron extraídos cientos de conversaciones por chats que él mantenía con Correa. Esta información ahora forma parte de la investigación encabezada por la Fiscalía General del Estado, dentro en el caso Sobornos 2012-2016.

La mañana de este 21 de agosto, Correa ofreció una entrevista en radio Majestad para referirse al tema y admitió la veracidad de los chats.

"Sí y cuál es el problema. Dónde está el delito. El delito lo están cometiendo ellos (…) Todo lo que he dicho en los chats, lo he dicho públicamente y no tengo nada que esconder (…) Díganme donde esta lo malo de los chats". Dijo Correa