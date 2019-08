Familiares de Felipito Centeno dicen que el menor habría sido secuestrado

Tras el reporte de desaparición y recuperación de Felipito Centeno, las autoridades y familiares del menor manejan versiones diferentes. El joven de 14 años fue encontrado este lunes 5 de agosto.

María Paula Romo dice que desaparición de Felipito Centeno fue "ausencia voluntaria" La ministra del Interior, María Paula Romo y desde la Policía Nacional se informó que la desaparición de Felipito Centenos se trató de "ausencia voluntaria"

La ministra del Interior, María Paula Romo, dijo en un tuit que la desaparición se trató de "ausencia voluntaria". De su lado, la Policía Nacional detalló en la misma red social que Felipito "había abandonado su domicilio por asuntos familiares".

Sin embargo, la familia de Felipito señala que se trató de un presunto secuestro. METRO ECUADOR conversó vía telefónica con el hermano de Felipito, Andrés Centeno.

Centeno contó a este medio la versión que su hermano Felipito hasta el momento ha dicho. La tarde del 4 de agosto de 2019 el menor estaba jugando con amigos a dos cuadras de su casa, ubicada en el sector Comité del Pueblo, norte de Quito.

Cerca de las 18:00, cuando Felipito regresaba a su domicilio, fue subido a un vehículo. Luego, a las 03:00 de este lunes 5 de agosto de 2019 fue abandonado en el sector de La Alameda y encontrado a las 13:30 por las autoridades en la avenida Occidental, noroccidente de la ciudad.

Centeno añadió que su hermano estaba desorientado y presentaba hematomas en su rostro y cuerpo. Cuando fue consultado sobre los tuits de la ministra del Interior y de la Policía sobre la desaparición de Felipito, dijo que no sabe por qué manejan la versión de "ausencia voluntaria".

"No sé como las autoridades están manejando la información. Hay que esperar el respectivo proceso, el cual estamos llevando con la Dinapen y la Policía Nacional. Esas autoridades son las que nos están ayudando con la información. Por eso me extraña realmente que se trate de una supuesta 'ausencia voluntaria' ", dijo Centeno.

Agregó que: "La información está mal interpretada, no es la verdad lo que mencionan en el tuit de la Policía y que recalca la Ministra (…) No podemos certificar que es una 'ausencia voluntaria' porque no es una conducta normal cuando se lo encontró ensangrentado y golpeado".

