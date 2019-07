¿Se estrellará un asteroide contra la Tierra el 3 de octubre?

Recientemente una noticia ha circulado en redes sociales, y de la misma manera varios memes la han acompañado haciendo sátira de este posible evento natural. La supuesta información aseguraría que el asteroide FT3 impactaría contra la Tierra el próxima 3 de octubre del 2019.

Según detalló la NSA en la base de datos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, las posibilidades de que el asteroides se impacte contra la tierra es son de 0,0000092%, es decir una entre 11 millones. Un número tan ridículamente bajo que prácticamente la posibilidad es nula.

Ni siquiera el asteroides va ha rozar la tierra, ya que el objeto para a más de 420 000 km en su punto más cercano. (Por comparar, la Luna se encuentra a una distancia media de 384.400 km de nuestro planeta).

De acuerdo a la Academia Internacional de Astronáutica (IAA), para que un asteroide represente un peligro real para la Tierra, su probabilidad de impacto debe ser de uno en 250 o menos. Los que son monitoreados actualmente suelen tener una posibilidad en más de 50 mil o incluso una en 10 millones, lo cual hace teóricamente imposible un choque con la Tierra.

La NASA es la encargada de estudiar todos estos gigantes astronómicos para tener datos sobre una posible colisión, so no quiere decir que estemos en constante peligro. Hablando en términos generales no es necesario que te preocupes por este hecho, más bien sigue con tu vida normalmente.

Siga leyendo

Quito: Dos hombres protagonizan pelea con cuchillos en la calle República de El Salvador Varios usuarios de Twitter mencionaron que este hecho perjudica al comercio del sector, debido a que miles de personas transitan a diario.

Caso Arroz Verde: Fiscalía convoca a 8 exfuncionarios y 19 representantes de contratistas con el Estado En el caso de sobornos que ayer cambió al nombre de ‘Verde Final’ también fue convocado el exfiscal Carlos Baca.