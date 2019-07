Rafael Correa se pronuncia ante el hallazgo del archivo "Verde final"

Un archivo denominado como "Verde final" fue hallado por la Fiscalía en el computador de Laura Terán, quien trabaja como asesora de la exvicepresidenta de la Corte Constitucional Pamela Martínez. En el expediente se revela quiénes aportaron a la campaña a Rafael Correa y de los militantes que manejaban los fondos.

Reacción de Rafael Correa

Mediante su Twitter el exprimer mandatario dijo que él no conoce a Laura Terán. "No conozco a Laura Terán. No ha sido asistente mía ni de Despacho. Les había advertido que plan de Fiscalía era hablar de “sobornos” hasta 2016, para involucrarme a mí.

Doctor:

Usted no comprende que Odebrecht es tan buena, que sin haber sido acusada ahora le quiere regalar plata al Gobierno.

¡Mejor! Después le podremos llamar a esto “sobornos” y “asociación ilícita”, de acuerdo a las simpáticas teorías 10/20. https://t.co/Q758eGFJyx — Rafael Correa (@MashiRafael) July 11, 2019

Esto solo demuestra el pacto que siempre tuvieron con Odebrecht y que denunció José Serrano, sin que nunca se haya investigado. https://t.co/6LbqcZHO79 — Rafael Correa (@MashiRafael) July 11, 2019

Del resto se encarga Ecuavisa, el “Lindo Canal”, y demás prensa corrupta, como este periodista “profesional”👇 https://t.co/v5T7xuhJDv — Rafael Correa (@MashiRafael) July 11, 2019

De los mismos productores de “Odebrecht puso presidente” (¿recuerdan?) ahora “Correa autorizó $100.000 a una «asistente»” (a quien no conozco).

¡Que no nos vengan con más cuentos! Tendrán que demostrar que Odebrecht financió MI campaña, como lo aseguraron. https://t.co/AnEfJ4N0Ta — Rafael Correa (@MashiRafael) July 11, 2019

La Fiscalía presume que Alianza PAIS recaudó más US$6,7 millones y por cruce de facturas. Es decir, el pago que empresas hicieron de gastos que correspondían al movimiento oficialista, $ 8,7 millones. En cuatro años AP habría recursos por más de $ 15,4 millones.

En uno de los documentos a los que Ecuavisa tuvo acceso, se menciona que Gustavo Bucaram, el 9 de agosto de 2016, recibió previa autorización de AL-RCD (Rafael Correa) y pedido por Carlos Baca, para Rafael Contigo Siempre la suma de $100 mil dólares. Fecha en la que coincide la campaña "Rafael contigo siempre" para la reelección de Correa encabezado por Pamela Aguirre.

