Transmisión en vivo: Empresario se suicida en Brasil frente a autoridades

Este jueves, un empresario brasileño se suicidó de un disparo en la cabeza frente al ministro de Minas y Energía de Brasil, Bento Albuquerque, y el gobernador del estado de Sergipe, Belivaldo Chagas. El hecho transcurrió durante una transmisión en vivo.

La tragedia ocurrió durante la apertura de un seminario sobre el mercado de gas en un hotel de la localidad de Aracajú, capital del estado de Sergipe (nordeste).

Algunos testigos señalaron que el empresario Sadi Gitz se levantó tras el discurso del gobernador, hizo el amago de pronunciar algunas palabras y a continuación se disparó en la cabeza con un arma calibre 38.

O momento do suicídio no Simpósio do Gás em Sergipe, empresário dono Escurial tirou a própria vida em hotel na Orla de Aracaju

Sadir Gitz estava desesperado após fechamento da empresa por falência pic.twitter.com/mvhQ3ZECXP

— Jailton Santana (@JailtonSantana_) July 4, 2019