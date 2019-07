Avengers EndGame: Esto contiene las escenas adicionales de la película

El regreso de los vengadores a las salas de cine fue una decisión demasiado atrevida por parte de Marvel. Las ansias de desbancar a Avatar de James Cameron llegaron al extremo de añadir escenas para que todos los fanáticos puedan disfrutar de estos adelantos, pero al parecer no terminaron de convencer.

Entre las escenas que se agregaron resalta el tributo a Stan Lee, pero al mismo tiempo una referencia a Hulk y a la próxima película que se estrena este viernes: Spiderman “Lejos de Casa”.

Avengers EndGame, ni con el reestreno superó a Avatar ¿Cuánto le faltó?

Los que acudieron al cine criticaron la escena del gigante verde, debido a su falta de acabado en CGI, y por lo tanto los hermanos Russo les pareció indicado mostrar ello como un tributo a este superhéroe que probablemente ya no tenga participación en futuras cintas.

La escena concluye con él recibiendo una llamada de un tal Steve, por lo que todo apunta a que es una escena justo anterior a su comida con Capitán América para hablar de viajes en el tiempo.

Avengers EndGame: Horarios, fechas del reestreno en Ecuador

Finalmente la escena pos-créditos muestra como se conoce Mysterio y Nick Fury para poder acabar con los Elementales y la relación del multiverso. Tendrás que acudir al cine para apoyar con tu granito de arena y así la cinta del MCU supere a la obra maestra de Cameron.

Marvel and The Walt Disney Company salute the life and career of Stan Lee and offer our undying gratitude for his unmatchable accomplishments within our halls. Every time you open a Marvel comic, Stan will be there. Please join us in remembering Stan "The Man" Lee. pic.twitter.com/nLebIgiK6o

— The Avengers (@Avengers) November 13, 2018