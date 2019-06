Mujer interrumpe evento gubernamental con gritos de "fuera Moreno, fuera"

Una mujer, con sus gritos de "fuera Moreno, fuera" interrumpió el evento en el que el presidente Lenín Moreno, a través de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips), entregó $75 millones a los emprendedores de la Economía Popular y Solidaria (EPS).

La mujer, tras gritar críticas contra el Mandatario, fue invitada a pasar al frente de centenares de personas que acudieron al evento. Moreno señaló que ahora se puede hablar con libertad y eso no ocurría antes. Además, se le tomaron los datos para que pueda recibir ayuda del Gobierno.

Entrega de créditos generará empleos

El presidente indicó que la entrega de estos recursos buscan promover el acceso a crédito en condiciones favorables y con tasas preferenciales para la reactivación productiva del país, que es un pilar dentro del Plan de Desarrollo y Prosperidad del Gobierno Nacional.

Asimismo, informó que a fin de agilizar las solicitudes para alcanzar los créditos se habilitarán 14 mil puntos de acceso a nivel nacional entre cooperativas, mutualistas, cajas y bancos comunales. “Esto es parte de nuestro Plan Más Prosperidad que busca generar más trabajo, mejores oportunidades, más empleo y mayor desarrollo”, puntualizó.

Mencionó que los créditos que reciben los ciudadanos son de hasta USD 7.000, y remarcó que “¡ya no hay excusa para no emprender! (…) ¡Ya no hay pretexto para no salir adelante! ¡Ya no hay pretexto alguno para no tener un trabajo digno, fijo y para siempre!”.

