Desmienten que habrá concierto de Chayanne en Machala

¡Atención! Queremos informar a nuestro querido público que esta información es FALSA. #CHAYANNE no cuenta con ninguna otra presentación que no sea en #GUAYAQUIL este sábado 08 de Junio 2019. Alertamos a la ciudadanía y autoridades. Cualquier duda estaremos gustosos de responderla por medio de mensajes internos. #TopShowsEcuador