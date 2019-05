Espol: Escuela Superior Politécnica cambió de imagen y causó reacciones

La Escuela Politécnica (ESPOL) cambió su imagen institucional. Así lo dio a conocer tras hacer público su nuevo logo este lunes, 27 de mayo.

El cambio incluye "una imagen renovada, con formas más estilizadas y modernas", señala un comunicado de la institución sobre el logo. Las modificaciones se realizaron en la línea gráfica, implementación de una señalética amigable y una página web funcional.

El objetivo de la renovación de su marca es "acercar la marca ESPOL a sus diferentes públicos y reforzar su proyección internacional".

"El nuevo logo está inspirado en la ciencia y la tecnología e incorpora la idea de “Built with Science” o en español, 'construido con ciencia', que refleja la identidad del politécnico: un espíritu científico y creativo", señala la institución.

La institución señaló que el galápago, ícono importante para la comunidad politécnica y para el país, será considerado como su mascota. Así "personificarán un símbolo creativo, audaz e inspirador, muy cercano a los politécnicos".

Sobre el cambio de imagen institucional, la rectora Cecilia Paredes Verduga se pronunció:

“Evolucionamos, manteniendo nuestra esencia construida en 60 años de trayectoria. Queremos estar más cerca de la comunidad, que la ESPOL sea cada vez más entrañable a los estudiantes y a los profesores y que la comunidad guayaquileña sienta a ESPOL como parte de su ciudad”.

La Universidad enfatizó en que se mantiene comprometida a impulsar el ecosistema de innovación y a crear valor para la sociedad desde el conocimiento, la ciencia y la tecnología.

Según el ranking de la compañía británica evaluadora de educación superior Quacquarelli Symonds, QS, Espol se mantiene entre las 70 mejores universidades de América Latina y 1000 mejores del mundo.

Los usuarios en las redes sociales hablaron del tema. Tanto es sí que #Espol se volvió tendencia en twitter. Resulta que varios estudiantes y seguidores reaccionaron tanto de forma agradable, como molestos por el cambio. Sobre todo, el malestar que evidenciaron fue al no ver a la tortuga característica de la institución. A continuación algunos de los comentarios:

