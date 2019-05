Se revelan detalles sobre el cambio que tendrá WhatsApp

WhatsApp ha venido haciendo algunos cambios. Ya hace tiempo se escucha sobre diferentes actualizaciones. Ahora, esta aplicación, una de las más populares del mundo, hará algunas modificaciones importantes el próximo año.

Esta nueva actualización no es el gusto de todos. Pero es algo que ocurrirá. La plataforma de mensajería instantánea tendrá publicidad. El nuevo cambio debe liberarse a los usuarios en 2020.

Durante la campaña de marketing, algunas datos importantes se revelaron. El objetivo es monetizar la aplicación que tiene más de 1.500 millones de usuarios.

¿Cómo funcionará?

Al parecer, todo señala que la publicidad en WhatsApp se mostrará en el estado. Los sistemas operativos Android y de IOS serán afectados por la modificación.

Coming Soon to @WhatsApp…

– WhatsApp Status (Stories) to get Ads in 2020

– WhatsApp for Businesses to get richer messaging format options

– WhatsApp product catalog to be integrated with existing Facebook Business Manager catalog

h/t + 📸 @Olivier_Ptv

at #FMS19 pic.twitter.com/Z5LsbADNbP

— Matt Navarra (@MattNavarra) May 21, 2019