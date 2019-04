IESS: Paúl Granda desmiente que haya propuesto que la jubilación sea a los 80 años

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Paúl Granda, desmintió que haya propuesto que la jubilación sea a los 80 años.

A través de un comunicado dirigido a los asegurados, Granda asegura que: "Jamás hemos dicho que la jubilación será a los 80 años. Eso es imposible, no tiene sentido, no existe en ningún país del mundo. No se dejen engañar por personas malintencionadas".