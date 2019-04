¿La profecía de Nostradamus se cumplió con el incendio en la catedral de Notre Dame?

Nostradamus, un hombre francés que nació en 1503 conocido por sus predicciones, se volvió tendencia tras el incendio de la catedral de Notre Dame este lunes. Según varios internautas predijo el siniestro ocurrido en París con una de la obras arquitectónicas más importantes del mundo.

El incendio habría sido advertido hace 500 años por astrólogo francés.

Jessica Adams, famosa astróloga, mencionó que el "horóscopo de Notre Dame" da pistas de que el evento del que habló Nostradamus ocurría justamente este 15 de abril de 2019.

For my Twitter friends in astrology who want to create the 'birth' horoscope for Notre Dame – the 1163 foundation stone probably holds some mysteries! https://t.co/XInX3t4ZEY

