La imagen viral sobre el incendio de la catedral de Notre Dame, lo hizo una ecuatoriana

La imagen viral del jorobado Quasimodo, triste abrazando a la catedral de Notre Dame, la hizo una ecuatoriana. La ilustración se hizo viral en tan solo unas horas y ha dado la vuelta el mundo.

La autora es una arquitecta guayaquileña, Cristina Correa, quien solamente con un lápiz y un papel plasmó la tristeza del mundo y la publicó en sus redes sociales.

La imagen hasta el momento tiene más de 17 mil me gusta y más de 2000 comentarios que provienen de varios países. En una entrevista para diario El Universo, Correa manifestó que fue una sorpresa y que no se imaginó el impacto que tendría su dibujo. "Amigos me escribían por WhatsApp diciendo 'mira este mensaje que me llegó"".

This drawing is going viral. It was sketched by Cristina Correa Freile, who says the picture has a simple message – the world is EMBRACING #NotreDame right now. @wqad pic.twitter.com/HSN9bd2mEw

— Angie Sharp (@WQADAngieSharp) April 16, 2019