La explosiva reacción de Pamela Anderson tras el arresto de Julian Assange en Londres

El arresto de Julian Assange en Londres provocó que Pamela Anderson -actriz y modelo vinculada sentimentalmente con el fundador de Wikileaks- explotara en redes sociales.

Anderson aseguró estar en "estado de shock" tras ver las imágenes del arresto Assange en la embajada de Ecuador en Londres. En este lugar, la artista lo visitó en varias ocasiones y al parecer habrían forjado una relación sentimental.

Esa fue la primera reacción de Pamela al ver el video en el que Assange se le ve con una larga barba. En otro tuit criticó al Gobierno de los Estados Unidos.

And the USA ?

This toxic coward of a President

He needs to rally his base? –

You are selfish and cruel.

You have taken the entire world backwards.

You are devils and liars and thieves.

And you will ROTT

And

WE WILL RISE ✊

— Pamela Anderson (@pamfoundation) April 11, 2019