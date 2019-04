"Un día negro para la libertad de prensa”, así manifiesta Edward Snowden sobre la retención de Julian Assange

El exagente de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional), Edward Snowden que se encuentra en asilo político en Rusia, habló sobre el arresto de Julian Assange presidente de WikiLeaks. Snowden es un informático que en el 2013 a través de los periódicos The Guardian y The Washington Post, descubrió documentos de programas de vigilancia global del gobierno Estados Unidos.

Snowden, por medio de su cuenta oficial de la red social Twitter habló sobre la situación de uno de los fundadores de WikiLeaks el australiano Julian Assange, al tiempo criticó a las autoridades ecuatorianas y afirmó que es un día ‘negro’ para la libertad de prensa y el periodismo.

Images of Ecuador's ambassador inviting the UK's secret police into the embassy to drag a publisher of–like it or not–award-winning journalism out of the building are going to end up in the history books. Assange's critics may cheer, but this is a dark moment for press freedom. https://t.co/ys1AIdh2FP

— Edward Snowden (@Snowden) April 11, 2019