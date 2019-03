Candidato a Alcalde de Guachapala ganó por tres votos

La Junta Electoral del Azuay dispuso nuevamente que se abran las 11 urnas para realizar un reconteo de votos en Guachapala, provincia de Azuay, porque los resultados estaban muy apretados entre dos candidatos a Alcalde. Al final el candidato Francisco Luzuriaga ganó con tres votos a su similar Paulo Cantos.

El candidato electo, Francisco Luzuriaga de alianza Azuay por el Futuro que soñamos ganó con un total de 905 votos, mientras que Cantos de Guachapala Gana obtuvo 902.

El primer escrutinio entregado por el CNE, fue impugnado por Paulo Cantos, ya que obtuvo 904 votos después de contabilizar el 100% de las actas. Los simpatizantes de Cantos protestaron en los exteriores de la Municipalidad para exigir que se reabran las urnas y se realice un conteo voto a voto y se cumplió la noche de ayer.

#Importante Son 9 actas las que resuelve abrir la Junta Provincial Electoral de Azuay, para recontar los votos y definir la alcaldía del cantón Guachapala. pic.twitter.com/KYQpk1bbVY — El Vocero Azuay (@ElVoceroAzuay) March 26, 2019

Tras el reconteo Cantos perdió por tres votos menos y aceptó su derrota.

#ATENCIÓN Luego del reconteo de las 11 actas de los votos del cantón Guachapala, resultó cómo virtual Alcalde del cantón el Ing. Francisco Luzuriaga, quien obtuvo 905 votos, mientras que Paulo Cantos alcanzó 902 votos. pic.twitter.com/Z6oGdxacjV — El Vocero Azuay (@ElVoceroAzuay) March 27, 2019

En Azuay también se dio consulta popular antiminera

En la provincia de Azuay las votaciones fueron diferentes al resto del país, ya que estuvo la consulta popular antiminera y también se dio un hecho curioso. Un candidato renunció a la Alcaldía para postularse al mismo cargo pero en otro cantón. A este se suma el de las elecciones en Guachapala.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el NO ganó con un 86,79% para que no se explote el proyecto Loma Larga (Quimsacocha). Incluso en la parroquia San Gerardo que fue la principal beneficiaria de las regalías mineras anticipadas con cerca de $ 3’000.000, ganó el No con el 55,27%.

Por otro lado, el actual alcalde de Guachapala, Raúl Delgado por la importancia de reelegirse se postuló para el mismo cargo pero en Paute y ganó con el 41,97%.

Te dejamos en video: