César Montúfar hará una caminata de 24 horas como cierre de campaña

Para César Montúfar, la política significa la vocación de ver por los demás. En el más de un mes de campaña que tuvo el candidato mencionó que como quiteño sabe lo que necesita la capital y lo que significa para el país.

"Aprendí lo que es mi ciudad en la vida real. He caminado por los barrios, he ayudado a los demás. Además he enseñado en las aulas y he exigido en las calles el respeto a nuestros derechos y a la democracia pero sobre todo he luchado contra la corrupción".

"En esta campaña, he visto que Quito está en cada uno de nosotros, he caminado por todos los barrios de Quito y he constatado todos los problemas actuales que tiene", agregó Montufar

Sé que la política te ha decepcionado. Probablemente no te importan las elecciones, pero no debe ser así. En esta campaña, he visto que Quito está en cada uno de nosotros. Por eso te invito a que iniciemos este caminar por una ciudad diferente. ¡Decídete y acompáñame! pic.twitter.com/e7kkwC6GER — César Montúfar (@CesarMontufar51) March 18, 2019

Caminata de 24 horas por Quito

Montúfar hace la invitación a todos los quiteños a una caminata de 24 horas, por una ciudad diferente.

"El 21 de marzo quiero romper todos los esquemas. Voy a desafiar a las tarimas, a las billeteras, a los farsantes y a las mafias.Caminaré 24 horas por el futuro de Quito", agregó

La caminata empieza las 00:00 en la plaza de Calderón y terminará a la 12 de la noche en un recorrido de 47 kilómetros en la plaza de Chillogallo, para demostrar la fuerza, la energía y las ideas que ponemos al servicio de los ecuatorianos.

"Vamos a unir a Quito de extremo a extremo, con un mensaje de esperanza para los quiteños. Vamos a entregarlo todo por la ciudad, así como lo haremos en la Alcaldía. Todo por cambiar Quito, sin pedirle permiso a nadie", finaliza el candidato.

