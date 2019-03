Mujer entra a jaula de un jaguar para tomarse una selfie y resultó atacada por el felino

En el zoológico Wildlife World de Phoenix Arizona, una mujer fue atacada por un jaguar cuando ella intento tomarse una fotografía con el felino en cautiverio. La afectada fue goleada dejándole profundas laceraciones en brazos.

Funcionarios del zoológico informaron que la mujer de edad no identificada trepó la barra de la jaula intento hacerse una foto junto al animal.

Please understand why barriers are put in place. Sending prayers to the family tonight. pic.twitter.com/2MPb8bXhwR

— Wildlife World Zoo, Aquarium & Safari Park (@ZooWildlife) March 10, 2019