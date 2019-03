Juan Carlos Holguín busca la Alcaldía de Quito para generar empleo y oportunidades

Juan Carlos Holguín es un emprendedor y empresario quiteño que incursiona en la política como candidato a la Alcaldía de Quito por CREO. Dice estar convencido de los cambios que se pueden generar junto a la ciudadanía. “Creo que no nos damos cuenta que los puestos que no ocupamos los ciudadanos responsables, son ocupados por políticos que viven de la política, y eso ha pasado en las ultimas tres administraciones”.

¿En qué se basa su plan de Gobierno?

Proponemos un plan trabajado hace 20 meses con una visión de ciudad- región. Consta de dos ejes fundamentales: generación de empleo y seguridad. Creemos que una ciudad que no puede entregar empleo y oportunidades, es una ciudad sin los derechos que se marcan en la Constitución. Queremos crear un estilo de vida alrededor del transporte público y una movilidad que piense en el peatón. No proponemos ni nuevas vías ni pasos a desnivel, sino que el Metro pueda por fin generar un sistema de movilización adecuado. Además, creemos que el desarrollo productivo es lo más importante, ya que la falta de oportunidades se muestra en aspectos como inseguridad, acoso hacia mujeres, entre otros, La mejor política de seguridad que puede generar un alcalde son los espacios regenerados, bien iluminados, por ejemplo, para vencer al microtráfico que hoy tiene tomada la ciudad en cada esquina.

¿Cómo lograrlo?

Como emprendedor, junto a Federico Perez que es un gran empresario, somos los únicos candidatos que sabemos generar empleo. Lo hemos hecho en nuestras vidas sin necesitar del Estado y donde otros ven problemas, nosotros vemos oportunidades. Necesitamos un municipio mucho más liviano. Ahora tiene más de 25 mil trabajadores, pero necesitamos menos instituciones, menos burocracia, menos trámites y menos impuestos.

“Una ciudad que no piensa en generar oportunidades, es una ciudad en crisis, la cual se muestra en otros aspectos”.

¿Y en cuánto a la seguridad?

Proponemos un proceso completo de cambio en la Policía Metropolitana, con reeducación de los agentes para que se apropien de esta competencia. Queremos lograr un acercamiento a cada uno de los barrios, en lo que llamamos Plan Cuadrante de Seguridad, que incluye a bomberos, agentes de transito, agentes metropolitanos de control. Con funcionarios en las calles vamos a poder ser efectivos en la disuasión. Para esto, queremos que la tasa de seguridad que todos pagamos vaya directamente a programas socio deportivos, socio culturales, emprendimientos, actividades extracurriculares de lunes a sábado, y alejar así a la delincuencia. Además, hay que tener firmeza absoluta con el Gobierno Nacional para que cumpla con el número de policías que le corresponden a Quito y con sus dotaciones de herramientas de trabajo.

¿Cómo se reestructurará la movilidad?

El transporte público ha estado secuestrado por ciertas mafias gremiales; necesitamos entrar a renegociar rutas y frecuencias. Además, creemos que los cupos de taxis tienen que acabar. Eso funcionaba para registrar el servicio y dar seguridad, pero ahora con la tecnología que nos permite saber quien conduce, el ciudadano es quien decide cómo quiere moverse. También necesitamos potenciar el sistema de bicicletas municipales con la empresa privada para que sea eficiente y generar espacios para el peatón.

¿Qué hará en cuánto a la basura, grafitis y daños al espacio público?

La única manera de cambiar la ciudad es hacerlo con los ciudadanos, por eso es importantes que ya no sean los políticos quienes lideren los procesos de la ciudad. Esta es una ciudad que requiere volver a comprometerse con la cultura cívica, donde no se respeta al peatón, donde no se orina en las paredes, ni se atenta contra el espacio público. A pesar de que hubo grandes avances, se ha perdido. Es por eso que la ejemplaridad de la administración pública nos llevará a tener una ciudad recuperada, educada y responsable.

Emprendedor desde sus 15 años

Holguín se considera un emprendedor de “toda la vida”. Empezó a los 15 años y formalizó su primera empresa cuando tenía 18. Ha estado siempre en la industria del deporte y la tecnología, y por concepto, alejado de lo público. Desde Quito he podido trabajar con el Manchester United, con el futbolista Antonio Valencia. Mientras que en el área de tecnología, tiene una empresa con operación en 10 países.