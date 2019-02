Rafael Correa: "Moreno debe dejar la Presidencia e ir a la cárcel por 'corrupto'"

El expresidente de la República, Rafael Correa, en una entrevista con EFE se refirió al actual mandatario, Lenín Moreno y mencionó que tendrá que dejar su cargo e "ir a la cárcel" por "corrupto". Esto, tras las denuncias por supuesta corrupción.

La entrevista fue realizada en Bruselas, Bélgica, lugar donde reside el expresidente desde el 2017.

"Le puedo asegurar que Moreno tendrá que salir de la Presidencia e irse a la cárcel porque esto es una monstruosidad que no van a poder ocultar", señaló Correa en Bruselas.

"Es el corrupto luchando contra la corrupción"

Correa aseguró que Lenín Moreno y su hermano Edwin utilizaron cuentas en paraísos fiscales como Panamá y Belice y empresas off shore para evitar declarar pagos de empresas chinas o ingresas.

Rafael Correa

"Fondos de contratistas del Estado, fondos de corrupción, defraudación al fisco, comisiones que no tenían por qué darse", dijo en la entrevista.

Moreno se defiende

Por su parte el presidente, Lenín Moreno en un mensaje a la nación publicado ayer en la noche, respondió a la denuncia que involucra a uno de sus hermanos, que según una investigación, tendría cuentas en paraísos fiscales y un lujoso departamento en España.

"No tengo ni he tenido departamentos fuera del país, porque no está en mis planes fugarme", añadió el mandatario en clara alusión a Correa, quien reside en Bélgica y es requerido por la justicia de su país por un caso de supuesto secuestro que él niega.

Correa: "Al ático se refiere a mi departamento"

Como es común en su cuenta de Twitter, Rafael Correa expresa su malestar sobre el actual gobierno.

Tras la declaración del presidente Moreno sobre los supuestos casos de corrupción, Correa se refirió a su frase y lo compartió hasta con un meme.

"No necesito un ático en Europa para ser feliz" dijo ayer en cadena nacional el presidente Moreno. Por lo tanto, Rafael Correa reaccionó y esto fue lo que respondió:

"Tiene razón. Tengo un pequeño departamento de una habitación en un ático, que, de acuerdo a sus conveniencias, llamaban “mansión”. Jamás tendremos departamentos exclusivos con vista al mar, producto del dinero sucio de INA Investment", escribió.

Tiene razón. Tengo un pequeño departamento de una habitación en un ático, que, de acuerdo a sus conveniencias, llamaban “mansión”.

Jamás tendremos departamentos exclusivos con vista al mar, producto del dinero sucio de INA Investment.#CualEsTuMiedoMoreno pic.twitter.com/pb2e0rWbCW — Rafael Correa (@MashiRafael) February 27, 2019

Correa asegura tener pruebas contra Moreno

Correa aseguró tener pruebas de que con ese entramado de cuentas "se han pagado pasajes aéreos, se ha dado plata en efectivo a la cuñada de Lenín Moreno o vestimenta, carteras de piel de cocodrilo, excentricidades así, y lo más grave, un departamento de lujo en Alicante (España)".

Correa explicó que "se están poniendo procesos judiciales en los diferentes países, España, Panamá, Suiza, donde también se lavó dinero", y garantizó que además se presentarán en Ecuador.

"Pero también debe haber decisiones políticas. Tiene que moverse la Asamblea", agregó.

Correa achacó a "odios políticos" la "persecución brutal" a la que dice le ha sometido Moreno, "acusándonos de corruptos, que no lo somos, y el corrupto era él".

