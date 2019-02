Lenín Moreno ante denuncias de supuestas empresas offshore: No necesito un ático en Europa para ser feliz

El presidente Lenín Moreno se dirigió en un mensaje al país la noche de este 26 de febrero. En Cadena Nacional se refirió a los "rumores sobre mi persona, mis hijas, y mis supuestos bienes".

El jefe de Estado responde a las denuncias de supuestas empresas offshore y negocios en el exterior. "Soy Lenín Moreno y esta es mi declaración juramentada. Estas son mis cuentas bancarias y este es mi certificado de no tener cuentas offshore", inició el mensaje al mostrar en pantalla los documentos.

Además, de manera tajante aseveró: "No necesito un ático en Europa para ser feliz. No tengo acciones en las empresas o participación en negocios de mis hermanos, amigos o conocidos. No mezclo los asuntos personales con los asuntos del Estado".

En su mensaje reiteró no tiene, ni ha tenido departamentos fuera del país. "No está en mis planes fugarme. Aquí está mi familia, y mis nietos". Por tal razón aseguró que una vez culmine su periodo de Gobierno se quedará en el país. "No tengo cuentas, ni empresas offshore", reiteró.

Moreno aclaró que tuve cuentas bancarias en Suiza cuando se desempeñé como enviado especial de las Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad.

"Una vez acabada mi misión, las cerré (las cuentas bancarias) reglamentariamente y entregué mi informe contable tanto a Cancillería, como al Secretario General de la ONU", apuntó.

"Estrategia de desestabilización"

El Presidente aseguró que lo sucedido "está organizado premeditadamente, dentro de una estrategia de desestabilización del país". Y que está maquinada "por un expresidente prófugo, causante de la mayor debacle moral, económica y social que haya vivido Ecuador".

"Es paradójico. Él sí tiene un departamento en Europa, hermanos que tuvieron negocios con el Estado, acusaciones de secuestro y acoso, de tráfico de influencias", apuntó.

Al mismo tiempo agregó que actualmente "el prófugo" enfrenta más de 500 denuncias de corrupción "y despilfarro (…) No olvidemos la turbia trama de Odebrecht, los pati videos, la narcovalija, o al ministro come cheques y las coimas consideradas como acuerdos entre privados".

A juicio de Moreno, hay quienes temen por la lucha del Gobierno Nacional contra la corrupción.

También instó a quienes lo han emitido acusaciones en su contra de supuestas empresas offshore y negocios en el exterior, deben presentar el sustento y las pruebas.