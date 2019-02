El mensaje de Shakira sobre la ayuda humanitaria por Venezuela

La barranquillera se mostró preocupada por la situación de Venezuela. Shakira pidió que se permita el paso de ayuda humanitaria e invitó a sus fans a donar.

En las últimas horas, la frontera colombo venezolana está en el ojo del huracán. Las ayudas humanitarias están listas para entregarse, sin embargo, las fronteras están cerradas.

Las personas marchan para que se permita el paso, no obstante, la Guardia Nacional venezolana lo impide.

Ahora, Ella hace un llamado para incentivar las donaciones del Venezuela Aid Live, donde se buscan recaudar 100 millones de dólares para los venezolanos.

"Quiero sumarme a esta iniciativa por el pueblo venezolano, que está viviendo uno de los momentos más críticos de su historia. No podemos permitir que la lucha de los poderes políticos y los intereses de unos cuantos, de una élite política, primen sobre las necesidades de las personas, dijo Shakira.

I want to add my support for this initiative that aims to help the people of Venezuela, who are suffering one of the worst crises in their history. Shakhttps://t.co/phtYlIHbjT@VenezuelaAid #AidVenezuela #AyudaVenezuela #VenezuelaAidLive pic.twitter.com/zdOtFqmOXz

— Shakira (@shakira) February 22, 2019