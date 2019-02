Federico Pérez: "Mi profesión es generar empleo"

Federico Pérez regresa a la política con el Movimiento CREO y aspira a la Prefectura de Pichincha. “Soy yo el que le pide a la comunidad de Pichincha, con humildad, que me permitan nuevamente ser su prefecto porque tengo claro cómo hacer de la provincia un referente, no solo de Ecuador, sino de Latinoamérica. Como conozco cada rincón de Pichincha, no voy a perder tiempo y desde el primer día empezaremos con los proyectos”, indicó.

Pérez señala que la decisión de volver a la Prefectura es porque le “duele” las condiciones en las que están los proyectos iniciados por él durante su gestión. “¿Cómo es posible que luego de 20 años no se ha hecho nada? El proyecto de riego Tabacundo realizado por nosotros en 1996 y tras 20 años se ha gastado 230 millones y aún no funciona; la vía Calacalí- La Independencia está destruida; la autopista Rumiñahui está colapsada; la Aloag- Santo Domingo está como la dejamos nosotros y nadie da explicación; la central Toachi- Pilatón se está oxidando… Hay que pensar a futuro, y no solo para el momento”.

¿Qué hay que hacer en la provincia para impulsar su desarrollo?

Pichincha está desolada y lo que necesitamos es administradores, no políticos. Administradores que generen empleo, como una forma de combatir la inseguridad. Si hay empleo, hay ingresos familiares y habrá más seguridad familiar.

¿Cuál es su plan de trabajo?

Mi plan se ejecutará en cuatro áreas. pavimentación, empleo, turismo y obras.

¿Cuál es su propuesta en vialidad?

La provincia tiene 4.644 km de vías, el 16% son pavimentadas. Yo pienso pavimentar 1.024 kilómetros, es decir, el 21% de las carreteras que actualmente son de segundo orden y el 63% de vías que ahora son de tierra, pasarán a segundo orden. Así incorporaremos todas las vías a la producción, para que formen parte de la vinculación y empleo.

Las empresas que estén a cargo de esta obra tendrán la obligación de contratar gente de cada lugar geográfico y se encargarán de mantener la vía. Se invertirán USD 270 millones en pavimento y lo mismo en recuperación de vías de tierra a secundarias.

“Vamos a recuperar a Pichincha como era antes, la referente del progreso, del empleo, de las obras, de la honestidad” Federico Pérez Intriago.

¿Cómo se fomentará el empleo?

Existen 610 mil hectáreas de producción agrícola, pero solo el 8% tiene riego. Dotaremos de agua para riego a más sectores, lo cual incrementará la producción y nos hará pensar en la exportación de productos no tradicionales como: café, amaranto, palma, flores tropicales, entre otros. Sueño con una provincia trabajadora, productiva, donde los jóvenes puedan tener oportunidad.

Además, queremos readecuar el procedimiento de créditos para emprendedores e innovadores. La primera línea llamada FE reactivará pequeños negocios con un fondo de USD 30 millones, con créditos al 2% de interés y 6 meses de gracia. Para el segundo grupo, la línea de crédito se llama FIN, que se gestionará con banca privada y estatal.

Finalmente, nosotros no despediremos gente de la Prefectura porque se necesita personal para todos los proyectos que tenemos, pero haremos evaluaciones para fomentar la eficiencia y eficacia.

¿Qué planes hay en cuanto al turismo?

Hay que lograr que los turistas que ingresen a Quito se queden al menos dos o tres noches en la provincia y para eso hay que desarrollar proyectos ecológicos, religiosos, entre otros. Esto generará oportunidades para poner paraderos, restaurantes, y dinamice estos sectores. Además, se crearán 300 km de ciclovías para el turismo familiar.

¿Cómo se financiarán los proyectos que propone para la provincia?

Deme mil millones de dólares y construyo todo el plan vial en 4 años. ¿Cómo se financia eso? La Prefectura tiene un fondo de cerca de 220 millones al año. En 4 años llegará casi a USD 900 millones. Además, se buscará financiamiento en organismos internacionales. La empresa privada también tendrá participación en todos los proyectos que planteamos.

