Video: Lorena Bobbitt rompió el silencio y reveló por qué le cortó el pene a su esposo

En 1993 todos los noticiarios hablaban de ella, de Lorena Bobbit, la mujer que le cortó el pene a su esposo, John. Hoy, 25 años después, su nombre vuelve a resonar, esta vez porque la mujer que ahora es conocida como Lorena Gallo, rompió su silencia y reveló una historia de abusos que la llevaron a tomar ta drástica decisión.

Sólo tenía 22 años la joven ecuatoriana cuando llegó a su límite, cansada de los abusos sexuales y la violencia física y piscológica a la que era sometida por John Bobbit. La mujer atacó a su marido mientras dormía y dejó la escena del crimen con el pene en la mano.

Lorena Bobbitt / Getty Images

Lorena manejó unos minutos y finalmente tiró el miembro en un campo desde la ventana de un vehículo Mercury Capri.

Hace 25 años, su caso no sólo impacto al mundo, sino que se transformó en una broma para muchos medios, sin dar la importancia a los abusos constantes que sufría Lorena en la relación.

Por eso es que la entrevista otorgada a la cadena Telemundo por Lorena Bobbit, ha traído de vuelta el caso y ha impactado por su dramático trasfondo.

"La reacción que yo tuve fue algo muy traumática. Yo no estuve en mi mente correcta. Estuve traumatizada, psicológicamente destruida. No pude pensar en esa reacción. No pude tener control cuando hice esta acción", dijo la mujer.

Lorena Bobbitt / Getty Images

"Cuando uno está acondicionado a esos traumas no se sabe cómo va a reaccionar Yo estaba enamorada de mi esposo. El noviazgo fue honesto . Pero nunca vi las 'banderas rojas' de que iba a ser abusivo durante el matrimonio. Él me decía: 'Perdoname' y yo lo perdonaba; y yo me decía 'va a pasar', pero nunca pasaba", reveló en la entrevista.

¿Lo volvería a hacer?

La mujer recordó los momentos en que era golpeada por John Bobbit y como su vida se había transformado en un infierno.

"No sé si hubiese tenido una oportunidad de escapar porque no me sentía cómo reaccionar o a dónde ir. Estaba como encarcelada".

"Todas las cosas han sido emocionalmente, psicológicamente traumáticas para mi —siguió— Él abuso de mí; en una mujer tu cuerpo es un templo y si tu dices que no quieres tener relaciones sexuales y que te fuerce tu pareja hacer cosas horribles…", dijo.

Finalmente, ante la consulta de la periodista de si volvería a reaccionar igual, Lorena sostuvo que se diría a sí misma que "hay muchos recursos donde puede salir y buscarlos, que no tiene que sufrir en silencio, ahora tenemos unas voces más fuertes y el estigma de ser una víctima en esta sociedad de violencia doméstica se va acabando. No tenemos que callarnos más, hay fuerza en nuestras voces".

Noticias relacionadas

Video relacionado