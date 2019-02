View this post on Instagram

Servidor policial evitó intento de femicidio en Latacunga. La oportuna acción de un agente del orden permitió la captura del ciudadano Jonathan Paúl V., de 23 años, luego de provocar una herida con arma blanca a su conviviente. Este hecho se produjo la tarde de este jueves 7 de febrero, en el sector del Salto, calles Antonia Vela y Félix Valencia, en Latacunga. De acuerdo al reporte, aproximadamente a las 17h30, mientras el policía Limber Carpio regresaba al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, donde presta sus servicios, en el patrullero que había llevado para realizarle el mantenimiento, fue alertado por la comunidad sobre la herida que sufrió una mujer por parte de su pareja. El agente del orden actuó de inmediato, persiguió al victimario y logró neutralizarlo antes que este individuo logre alcanzar a la víctima que intentaba huir en un taxi. La actuación del funcionario policial fue oportuna al neutralizar al agresor y despojarle del cuchillo que portaba. Al lugar llegó personal del Grupo de Operaciones Motorizadas para apoyar en la aprehensión de esta persona que se encontraba en estado de embriaguez, y que según las investigaciones, posee antecedentes delictivos por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Una vez realizada la valoración por el médico legista a la mujer, se determinó que la herida compromete órganos vitales, por la que la fiscal de turno acusó al presunto autor por tentativa de femicidio. Además, una vez culminada la audiencia de flagrancia, el Juez de la Unidad Judicial de lo Penal del cantón Latacunga dispuso la prisión preventiva del victimario, iniciando la instrucción fiscal por tentativa de femicidio, por el lapso de 30 días; y concedió medidas de amparo para la víctima. La joven mujer se recupera en el hospital General de Latacunga, donde se encuentra estable, pese a la herida causada a altura del tórax (lado derecho). /DNCE