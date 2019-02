Roger Waters revela su posición sobre situación en Venezuela

El activista y músico británico, Roger Waters, emitió declaraciones sobre el duro momento que atraviesa Venezuela. "No permitir que se destruya" Venezuela "por unos barriles". Esto fue en respuesta a una carta dirigida a políticos estadounidenses por un grupo de “expatriados venezolanos” donde se pide el apodo a Juan Guiadó.

Incluso los mayores fanáticos del músico y la banda Pink Floyd, a la cual pertenecía, se mostraron atónitos por dichas declaraciones. Para mucho eso parece un mensaje de apoyo para Nicolás Maduro.

Waters la agremia en la carta que califica como una "polémica apasionada en apoyo de las sanciones de EE.UU. y otros tipos de intervención en Venezuela, con la esperanza de llevar al cambio de régimen", pero que en realidad tiene como infraobjetivo la toma de la industria petrolera a manos privadas.

"La analista de gestión de patrimonio de Goldman Sachs es solo eso, no es ningún oráculo", agrega Waters y llama a no permitir la destrucción del "hermoso país por unos cuantos barriles de alquitrán, que es lo único que les importa".

Respuesta a Roger Waters

"Jamás imaginé que mi carta se iba viralizar de esa manera. En estos días me dijeron que yo no podía opinar porque era blanca, porque no parecía venezolana y porque trabajé para Goldman Sachs, empresa para la cual ya no trabajo", explicó Kohlhofer en diálogo con PERFIL. Asimismo, añadió:

"Me fui de Venezuela de joven. Yo quería estudiar en Caracas pero mis padres prefirieron que me vaya por la situación que ya se empezaba a vivir. Cuando me desacreditan por vivir afuera deben saber que hay 5 millones de venezolanos exiliados por el régimen y que es el mayor drama migratorio de la historia de Latinoamérica".

En relación a Roger Waters, Adriana afirmó que ella es "súper fan del músico", pero lo criticó por querer convertir esto en un debate de izquierdas y derechas. "Por algo él no pisa Venezuela hace 17 años".

